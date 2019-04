Incendie à Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron reporte son allocution télévisée

L'ESSENTIEL EN DIRECT

L'heure des comptes a sonné. Au terme d'un "grand débat" inédit, lui-même déclenché par une crise sociale sans précédent, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi soir dans une allocution télévisée. Le président de la République doit annoncer "les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes".

Parmi les pistes évoquées : une baisse de l'impôt sur le revenu avec l'éventuelle mise en place de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif, la réindexation des "petites retraites" sur l'inflation, la prise en compte du vote blanc ou encore l'amélioration du paiement de la pension alimentaire aux mères célibataires... Suivez les principaux éléments de son discours avec nous.

Les informations à retenir : Emmanuel Macron doit annoncer à partir de 20 heures "les chantiers d'action prioritaires et les premières mesures concrètes" après le "grand débat"

Parmi les pistes évoquées figurent notamment une baisse de l'impôt sur le revenu et la réindexation des "petites retraites" sur l'inflation

De "nouvelles annonces" sont prévues mercredi, à l'occasion d'une conférence de presse, la toute première de son quinquennat

Vers des "changements en profondeur"

"La réponse sera massive", a promis vendredi Stéphane Séjourné, directeur de la campagne de LREM pour les européennes, quand le Premier ministre Édouard Philippe évoquait des décisions "puissantes et concrètes".

"Lundi, à 20 heures, je vous réponds", a simplement assuré le chef de l'État dans une courte vidéo postée dimanche soir, avec des images de ses échanges durant le "grand débat". L'Élysée, dans son communiqué, a de son côté fait savoir que des "changements en profondeur vont être lancés" pour marquer "un nouvel acte". Certains promettent même "des surprises". Mais "les annonces se feront dans la durée ? Il ne faut pas tout attendre" de l'allocution de lundi, tempèrent-ils.

Le 10 décembre, Emmanuel Macron avait dégainé un plan de 10 milliards d'euros pour calmer la colère sociale. Les annonces n'avaient à l'époque pas eu l'effet escompté…

Ce qui est sur la table

Cette fois, parmi les pistes évoquées figurent notamment une baisse de l'impôt sur le revenu avec l'éventuelle mise en place de nouvelles tranches pour le rendre plus progressif et la réindexation des "petites retraites" sur l'inflation. Des mesures plébiscitées respectivement par 82% et 88% des Français, selon un sondage Ifop publié dimanche par le JDD, portant sur neuf pistes parmi des dizaines évoquées pendant le grand débat.

Selon cette enquête, une large majorité de Français (87%) jugent nécessaires d'obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux. Plus de trois sur quatre sont favorables à "un assouplissement des conditions permettant aux citoyens de proposer des référendums" (76%) et 72% se prononcent pour "une allocation unique en direction des plus démunis qui fusionnerait toutes les aides sociales existantes". En revanche, 54% sont contre la suppression de l'ENA.

Également sur la table : la prise en compte du vote blanc, la suppression des avantages des anciens présidents, Premiers ministres et ministres, la création de conseillers territoriaux - réforme proposée par Nicolas Sarkozy -, l'amélioration du paiement de la pension alimentaire aux mères célibataires. Ou encore des aménagements pour la limitation à 80km/h.

Certaines mesures évoquées durant le grand débat sont quant à elles exclues d'avance, comme par exemple le retour de l'ISF.

De nouvelles annonces mercredi

Toujours est-il que la sortie du grand débat "ne se fera pas en trois annonces", pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron fin mars.

Mercredi, il fera donc "de nouvelles annonces", "expliquera et détaillera" ses grands chantiers, au cours d'une conférence de presse dans la salle des fêtes de l'Elysée. Sa toute première en France depuis le début de son quinquennat.

Le 3 avril dernier, à Saint-Brieuc, il avait aussi averti que toutes les attentes des Français, parfois contradictoires, ne pourraient être satisfaites. Les "gilets jaunes", eux, se sont déjà donné rendez-vous pour un 23ème samedi de mobilisation à Paris.