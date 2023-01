Comment le RN veut contraindre l'Assemblée à voter ses textes avec sa niche parlementaire

À l'Assemblée nationale, c'est le jour de la niche parlementaire pour le Rassemblement national. Les députés RN ont imposé leur programme : sept propositions de loi, parmi lesquelles l'augmentation des salaires nets de 10 %, la suppression des zones à faible émission ou l'instauration de l'uniforme à l'école. Le RN joue surtout un coup politique et cherche une victoire à l'Assemblée nationale.

Brigitte Macron soutient l'uniforme à l'école

Les propositions défendues par le RN sont largement inspirées de celles d'autres partis politiques. L'objectif assumé est de contraindre les différents groupes à voter un de leurs textes, par exemple avec l'uniforme à l'école. Proposition défendue par Éric Ciotti au mois de novembre, à laquelle le ministre Pap Ndiaye est opposé, mais qui a reçu le soutien inattendu de Brigitte Macron ce jeudi matin dans les colonnes du Parisien.

"Cela gomme les différences. On gagne du temps et de l'argent, donc je suis pour. Mais avec une tenue simple et pas tristoune", a dit la Première dame. Une déclaration qui donne forcément un coup de projecteur sur le vote des députés Renaissance tout à l'heure dans l'Hémicycle.

Toutes les propositions du RN rejetées en commission

Même si Marine Le Pen ne se fait guère d'illusion sur le sort de ses propositions car toutes ont été rejetées en commission. "Je vois la limite des partis politiques français qui sont plus attachés à la défense de leurs intérêts politiciens parfois minables, plutôt que la défense de l'intérêt des Français", a lancé la présidente du RN à l'Assemblée nationale.

Et l'Assemblée pourrait d'ailleurs être en partie désertée par certaines oppositions. Une attitude que Marine Le Pen veut croire contreproductive et jugée sévèrement par les Français.