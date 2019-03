Municipales à Paris : Hidalgo en tête, Griveaux, Mahjoubi et Villani au coude à coude

PARU DANS LEJDD

Les municipales à Paris aiguisent les appétits au sein de la majorité. Et ce n’est pas le sondage Ifop-Fiducial pour le Journal du dimanche et Sud Radio, publié dimanche, qui va calmer les prétendants. Benjamin Griveaux, Mounir Mahjoubi et Cédric Villani, les trois postulants les plus connus au sein de LREM, obtiendraient des scores très proches au premier tour des élections dans la capitale, s’ils venaient à être désignés candidats du parti majoritaire. La maire sortante Anne Hidalgo serait en tête dans tous les cas.

Entre 20 et 22% des voix au premier tour, derrière Anne Hidalgo. Dans le détail, Benjamin Griveaux recueillerait 22% des voix au premier tour, derrière Anne Hidalgo (24%) mais devant une liste LR conduite par Rachida Dati (16%). Le porte-parole du gouvernement ne s’est pas encore officiellement porté candidat, mais ses ambitions sont connues depuis longtemps.

Le secrétaire d’État au Numérique Mounir Mahjoubi, qui a officialisé sa candidature à l’investiture LREM début mars, obtiendrait lui 20% au premier tour. Il serait lui aussi derrière Anne Hidalgo (23%), et devant Rachida Dati (15%). Le député Cédric Villani, postulant de longue date, aurait le même score (20%) au premier tour. Là aussi, Anne Hidalgo le devancerait (24%), mais Rachida Dati serait derrière lui (15%).

10 à 11% pour EELV, Gantzer loin derrière. A noter que Gaspard Gantzer, l’ancien conseiller en communication de François Hollande, est crédité de 3 à 5% des voix. Une liste d’Europe Ecologie les Verts obtiendrait entre 10 et 11% au premier tour.

*Enquête menée en ligne du 14 au 21 mars, auprès d'un échantillon de 1.079 personnes représentatif de la population de la commune de Paris âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).