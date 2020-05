Municipales à Paris : Agnès Buzyn, "pleinement déterminée", maintient sa candidature pour LREM

Dix semaines après un premier tour qu'elle avait qualifié de "mascarade", avant de s'effacer de la scène politique, Agnès Buzyn a annoncé mardi lors d'une visioconférence avec ses colistiers qu'elle restait bien candidate pour le second tour des municipales. Elle s'est dit "pleinement engagée et pleinement déterminée" pour la course à la mairie de Paris. "Je suis bien candidate au 2e tour. Avec mon total engagement", a-t-elle dit à ses colistiers, après deux mois de silence.

"J'ai mûrement réfléchi à la manière dont je pouvais mener cette campagne dans des circonstances exceptionnelles, politiques et personnelles. J'ai beaucoup travaillé sur le dispositif pour nous permettre d'y aller la tête haute, tenir, trouver les ressources en moi", a déclaré l'ancienne ministre de la Santé. Elle a assuré qu'elle aurait "l'occasion de (s)'expliquer sur les attaques" contre elle, après ses déclarations au journal Le Monde, où elle avait qualifié de "mascarade" la tenue le 15 mars du premier tour en pleine crise sanitaire.

Sous pression au sein de LREM

Sur Europe 1 lundi, le patron de La République en marche (LREM), Stanislas Guerini, avait clairement dit qu'il comptait sur elle pour le 28 juin. Dans le parti, tous lui avait mis la pression pour y retourner. Elle n'a pas vraiment eu le choix et le parti non plus, d'après un cadre qui a estimé, au micro d'Europe 1, "qu'elle fera un moins bon score qu'au premier tour" mais "qu'au bout de la troisième tentative, on ne peut pas présenter un troisième candidat".

Arrivée troisième avec 17,3 % des voix derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati, Agnès Buzyn n'avait jamais officiellement affirmé qu'elle mettait fin à sa campagne.