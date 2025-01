Mort de Jean-Marie Le Pen : un décès qui embarrasse l'Élysée ?

Le fondateur du Front national Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans. Un décès qui embarrasse l'Élysée, qui n'a publié qu'un petit communiqué de dix lignes. Objectif : faire de ce décès un "non-événement", confie l'entourage du président de la République.



Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans. Rentrée de Mayotte dans la soirée, Marine Le Pen n'a pas souhaité faire de déclaration, même si son entourage confie qu'elle serait très affectée par la disparition de son père. D'autant que les hommages de la classe politique à celui qui fonda le Front national sont peu nombreux.

Ne pas donner d'importance

Si le Premier ministre François Bayrou évoque une figure de la vie politique française, au-delà des polémiques, du côté de l'Élysée, c'est plutôt l'embarras. Ainsi, le palais ne veut pas donner d'importance au décès de Jean-Marie Le Pen, confie un proche d'Emmanuel Macron.

"C'est un non-événement" juge ce conseiller du chef de l'État. Et le communiqué officiel envoyé par l'Élysée, 1h30 après l'annonce de la disparition du fondateur du Front national, en témoigne : ce dernier ne contient que dix lignes.

Un rôle qui sera "jugé par l'histoire"

Dix lignes pour résumer le parcours politique de cet ancien député et député européen, cinq fois candidat à la présidentielle et qualifié au second tour en 2002. "Figure historique de l'extrême droite, il a joué un rôle dans la vie publique de notre pays pendant près de 70 ans", explique l'Élysée. "Un rôle qui relève désormais du jugement de l'histoire", poursuit le communiqué.

Une missive bien loin des envolées destinées, par exemple, à Jacques Delors. En décembre 2023, le document consacré à l'ancien ministre de l'Économie comptait là pas moins de 44 lignes. Mais l'embarras élyséen ne va pas plus loin. Aucune cérémonie n'est prévue à Paris. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen doivent se dérouler samedi dans le Morbihan, à la Trinité-sur-Mer.