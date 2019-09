EN DIRECT - Mort de Jacques Chirac : suivez notre édition spéciale

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Jacques Chirac est mort. L'ancien président de la République de 1995 à 2007 s'est éteint "paisiblement" jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille jeudi matin. De ses débuts en politique dans les années 1960 jusqu'à son départ de l'Élysée en 2007, il aura incarné un visage familier de la vie publique française. Sa mort, annoncée jeudi à midi, a immédiatement donné lieu à une minute de silence au Parlement. Le président Macron doit prendre la parole à 20 heures, depuis l'Elysée. Le chef de l'Etat a bouleversé son agenda à l'annonce de la mort de son prédécesseur, renonçant à se rendre à Rodez où il était attendu pour un débat sur les retraites. Son allocution pourrait donner le coup d'envoi d'un deuil national.

Une mort "paisible" après la maladie

L'ancien président de la République est mort jeudi à 86 ans, 12 ans après son départ à l'Élysée. Il s'est éteint "paisiblement", comme l'a affirmé son gendre, Frédéric Salat-Barroux. "Depuis quelques jours, on avait des bruits sur la santé du président", a affirmé son ancien ministre pendant cinq ans, Dominique Bussereau, sur notre antenne. Depuis son départ de l’Elysée en 2007, les soucis de santé de cette force de la nature se sont multipliés entraînant un lent et inexorable déclin.

Minutes de silence à l'Assemblée et au Sénat

Peu après sa mort, les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ont observé une minute de silence en hommage à l'ancien chef de l'État. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a salué par communiqué un homme "qui fait maintenant partie de l'Histoire de France, une France à son image : fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d'une inlassable passion républicaine."

Le Sénat a observé une minute de silence en hommage à Jacques Chirac, ancien Président de la Ve République (1995-2007). pic.twitter.com/2qHVfdPuEh — Sénat (@Senat) 26 septembre 2019

Richard Ferrand a annoncé, en séance publique, le décès de Jacques Chirac.

Les députés ont respecté une minute de silence en hommage à sa mémoire.#DirectANpic.twitter.com/6UXD0YeGAv — Assemblée nationale (@AssembleeNat) 26 septembre 2019

Les réactions politiques affluent de toutes parts

La disparition de Jacques Chirac a déclenché une immense vague de réactions dans la classe politique française dans les minutes qui ont suivi l'annonce officielle de sa mort. Il y a d'abord ceux de son camp : Édouard Balladur, celui avec qui il a ferraillé avant l'élection présidentielle de 1995, a reçu cette information avec "beaucoup d'émotion". Christian Jacob, patron des députés LR, fait lui part de sa "peine immense", quand Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a tweeté une photo de l'ancien chef de l'État.

Les personnalités des autres partis ont aussi témoigné de leur "affection" envers cette grande figure de la politique contemporaine. François Hollande a salué "un combattant" qui "avait su établir un lien personnel avec les Français." "Paris est en deuil", a déclaré Anne Hidalgo, rappelant que Jacques Chirac avait été maire de Paris de 1977 à 1995. Pour Jean-Luc Mélenchon, il "aimait la France mieux que d'autres depuis" et les Français peuvent lui en être "reconnaissants". "Recevons la tristesse car elle a ses raisons", a tweeté le chef de file de La France insoumise. Marine Le Pen a salué le président "capable de s'opposer à la folie de la guerre en Irak" en 2003, quand François Bayrou a loué son "attachement à l'unité des Français et aux valeurs républicaines".

Les hommages internationaux ont débuté

De nombreux témoignages de soutien venus des gouvernements étrangers ont afflué jeudi matin en direction de la cellule diplomatique de l'Élysée, a appris Europe 1. Parmi les premiers à réagir immédiatement figure Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, "touché et dévasté" par la mort d'"un grand homme d'Etat" et "un grand ami". "Son héritage pour la France et l'Union européenne restera à jamais", a ajouté la porte-parole Mina Andreeva. "Le président (de la Commission) n'a pas de mot pour exprimer son deuil", a-t-elle dit, en précisant qu'une "déclaration plus longue" serait publiée ultérieurement.

Le Premier ministre libanais a pour sa part qualifié Chirac de l'un des "plus grands hommes" de la France.