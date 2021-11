Migrants illégaux : il faut un accord UE - Royaume-Uni, selon Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé lundi qu'il n'y aurait pas de remise en cause des accords du Touquet sur la frontière franco-britannique et souhaité un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'immigration illégale dans la Manche.

Il faut un "accord Union européenne et Grande-Bretagne" car "cela ne peut pas être un simple accord de réadmission de migrants sur le territoire" français, a déclaré Gérald Darmanin devant la presse, en ajoutant que le Premier ministre Jean Castex écrirait mardi à son homologue Boris Johnson pour lui proposer un accord.

