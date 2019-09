Michèle Alliot-Marie : "Jacques Chirac avait une vision claire de la grandeur de la France"

RÉACTION

"Jacques Chirac entre maintenant dans l'Histoire." Alors que l'ancien président est mort jeudi à l'âge de 86 ans, sa ministre de la Défense de 2002 à 2007, Michèle Alliot-Marie, revient au micro d'Europe 1 sur leurs années de collaboration.

"Alléger la souffrance des peuples"

"C'était un homme qui avait une vision claire de l'histoire du monde et de la grandeur de la France", salue l'ancienne ministre. Michèle Alliot-Marie a occupé l'hôtel de Briennes à une période marquée par plusieurs conflits, en Irak, au Liban et pendant la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire.

Elle se souvient d'un président "extrêmement présent", qui l'a beaucoup épaulée dans son travail. "Il était à la fois très soucieux d'éviter les guerres et toutes leurs conséquences négatives pour les personnes, et très attentif à ce qui pouvait être fait pour alléger la souffrance des peuples."

Contre la guerre en Irak

On se souvient aujourd'hui de Jacques Chirac comme l'homme qui osa dire "non" aux États-Unis sur la guerre en Irak. Michèle Alliot-Marie évoque des réunions en très petit comité sur le sujet, auxquelles ne participaient que les deux chefs d'État et leurs plus proches conseillers. "Il essayait de faire comprendre à George W. Bush que gagner la guerre, ce n'est rien, le problème c'est de gagner la paix."