Michel Barnier reçu par Emmanuel Macron à la mi-journée

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier, qui a entamé une série de consultations des forces politiques pour notamment composer son gouvernement, sera reçu à la mi-journée vendredi par Emmanuel Macron à l'Elysée, a appris l'AFP auprès de Matignon, confirmant une information de LCI.

Le chef du gouvernement se rendra à ce rendez-vous prévu à midi après avoir reçu à Matignon son prédécesseur et chef du groupe des députés Ensemble pour la République Gabriel Attal, puis les responsables de la droite, le président du Sénat Gérard Larcher, et les chefs de file des députés Laurent Wauquiez, et des sénateurs Bruno Retailleau.