Le président brésilien Lula est actuellement en visite d'État en France, sur fond de blocage de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Devant les journalistes, il a appelé explicitement le président de la République à débloquer rapidement la situation.



Lula est en visite d’État en France. Le Président brésilien était reçu ce jeudi à l’Élysée par Emmanuel Macron. Et après leur entretien, il a très clairement mis la pression sur le chef de l’État pour trouver un accord sur le Mercosur. Devant les caméras, Lula insiste auprès d’Emmanuel Macron.

"Ouvrez un peu votre cœur"

"Je vais assumer la présidence du Mercosur pendant un mandat de six mois. Je ne vais pas laisser la présidence du Mercosur sans conclure à l'accord avec l'Union européenne. Ouvrez un petit peu votre cœur pour cette possibilité de conclure cet accord avec notre cher Mercosur", explique-t-il face aux journalistes.

En février dernier, le chef de l’État estimait que cet accord était un "mauvais texte" compte tenu des différences entre les normes environnementales des deux parties. Cette fois, il se montre un peu plus ouvert à la négociation.

Ne pas chercher "une minorité de blocage"

"Oui, nous voulons plus de commerce, mais on doit respecter nos agriculteurs. Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il puisse y avoir un protocole additionnel qui intègre ce volet-là et qui permette de dire, quand on a des déstabilisations de marché qui ne sont pas justes, on peut mettre des systèmes de frein. Je pense qu'on peut le faire, on doit le faire sur cet accord-là", contrebalance le président de la République.

Face à Lula, le Président n’évoque pas sa volonté de chercher "une minorité de blocage". Dans le contexte des surtaxes douanières américaines, l’Élysée souligne qu’il est "important de retrouver des convergences avec le Brésil".