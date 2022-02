Meeting de Valérie Pécresse : «C'est l'avenir des Républicains qui se joue»

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a dépeint sa "Nouvelle France" dimanche, devant quelque 7.000 personnes réunies pour son premier grand meeting à Paris, crucial pour relancer sa campagne. "Je veux porter un nouvel espoir, celui d'une nouvelle France que nous devons reconstruire ensemble", a-t-elle lancé, plaidant pour une France "réconciliée" et qui "réinvente son rapport au travail". Estimant que "nous sommes à la croisée des chemins", elle a assuré qu'il n'y a "pas de fatalité. Ni au grand remplacement, ni au grand déclassement".

Invité sur Europe Matin lundi, Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF), a estimé qu'avec la présidente de la région Ile-de-France, c'est l'avenir des Républicains qui se joue. "Elle a fixé sa ligne de combat qui est de partir de l'idée qu'aujourd'hui il y a presque la moitié de l'électorat qui vote pour des candidats à la droite d'Emmanuel Macron et que c'est là qu'il faut chercher les voix pour se qualifier pour le second tour", a-t-il expliqué.

"Valérie Pécresse est prise en tenaille"

Pour le politologue, Valérie Pécresse se trouve actuellement entre deux fronts, celui d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour, d'où la difficulté pour la candidate. "Elle est prise en tenaille et c'est ça difficulté. Les Républicains sont touchés par la crise des partis politiques et on sentait bien en regardant les images du meeting et toutes ces éminentes personnalités qui étaient au premier rang, que c'est l'avenir d'une famille politique qui se joue", a-t-il poursuivi. "Car si elle est éliminée au soir du premier tour de la présidentielle, c'est l'explosion et le dépeçage des Républicains."