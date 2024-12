Mayotte : réunion entre François Bayrou, plusieurs ministres et des entrepreneurs

Plus de dix jours après le passage du cyclone Chico sur Mayotte, le Premier ministre, François Bayrou, a tenu ce mercredi une réunion en vidéoconférence avec quelques ministres, dont Manuel Valls et Bruno Retailleau, pour évoquer la situation sur l'archipel, notamment sur la question du logement et de la reconstruction.

François Bayrou a tenu mercredi, en visioconférence depuis Pau, une réunion consacrée à Mayotte, et notamment à la question du logement et de la reconstruction, avec quelques ministres, dont le nouveau titulaire du portefeuille de l'Outre-mer Manuel Valls, a indiqué Matignon à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On ne peut pas attendre, il faut que ces questions avancent"

Le ministre de l'Économie Éric Lombard et la ministre du Logement Valérie Létard ont également participé à cette réunion. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau était représenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ont également participé à cette réunion des entrepreneurs spécialisés dans la question des toitures et ayant des antennes à Mayotte, selon la même source.

"On ne peut pas attendre, il faut que ces questions avancent. C'est pour ça qu'on a organisé une réunion dès le jour de Noël", a déclaré François Bayrou à l'AFP. "Le souci qui doit être le nôtre, et qui est un impératif, c'est de présenter des solutions concrètes le plus vite possible. La solidarité ne peut pas être seulement dans les mots, il faut qu'elle soit dans la réalité", a poursuivi le Premier ministre. Une nouvelle réunion est prévue jeudi en fin de matinée à Matignon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Mayotte : le bilan après le passage du cyclone Chido s'alourdit à 39 morts

Le bilan humain du cyclone Chido s'élève désormais à 39 morts et plus de 4.000 blessés, selon un nouveau décompte publié mardi par le préfet de Mayotte. Le cyclone le plus dévastateur qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans a causé le 14 décembre des dommages colossaux dans le département le plus pauvre de France, où les secours sont depuis à pied d'oeuvre pour rétablir les services essentiels comme l'eau, l'électricité et les réseaux de communications.

"90% de Mayotte est détruite, 90% des habitations n'ont plus de toit. On n'a pas d'eau, pas de nourriture, les secours ont encore du mal à arriver dans les zones", s'est alarmée lundi matin Estelle Youssouffa, députée de la première circonscription de Mayotte

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

François Bayrou a récemment indiqué qu'il entendait se rendre à Mayotte rapidement après la formation de son gouvernement, dont la composition a été annoncée lundi soir. Manuel Valls a confirmé mercredi qu'il se rendrait sur l'île "avec le Premier ministre le plus vite possible".