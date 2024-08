Matignon : pourquoi Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve possèdent de sérieux atouts

Depuis le début de la "trêve olympique" qu'il a décrétée, Emmanuel Macron planche sur l'identité du futur Premier ministre, après des élections législatives historiquement partagées. Ce prochain chef du gouvernement ne devrait pas être Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front populaire, jugée incapable de réunir une majorité. Mais deux noms sont cités en ce moment pour succéder à Gabriel Attal : Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Ces deux anciens ministres, tous deux élus locaux, pourraient avoir le profil tant recherché par le chef de l'État.

Xavier Bertrand, la carte des territoires et de la gestion budgétaire

D'abord, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est auteur d'une campagne intense pour Matignon via son entourage. Il incarne une droite sociale susceptible de parler également à la gauche, et il se verrait bien imposer une cohabitation à Emmanuel Macron en jouant la carte des territoires et de la bonne gestion budgétaire.

C’est ce qu’il indiquait sur France 2 juste avant cette fameuse "trêve olympique". "Il nous faut un gouvernement d'urgence, avec les Républicains, les indépendants, les différents partis de M. Macron et peut-être aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui veulent clairement que notre pays ne soit pas bloqué, paralysé à l'Assemblée", avait-il déclaré.

Bernard Cazeneuve, le respect du sens de l'État

Autre candidat, Bernard Cazeneuve, homme de gauche mais avec un fort penchant régalien, est respecté pour son sens de l’État, et surtout, il pourrait ne pas être renversé par une motion de censure. L’ancien maire de Cherbourg se disait "prêt à servir", au début de l’été sur LCI. "Ma seule préoccupation, c'est de faire en sorte que le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans 'l'ingouvernabilité'", assurait celui qui a été locataire de Matignon à la fin du mandat de François Hollande.

Il reste qu'Emmanuel Macron a toujours surpris dans le choix de ses Premiers ministres. Même contraint par l’absence de majorité, le chef de l’État pourrait donc à nouveau déjouer les pronostics.