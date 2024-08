Matignon : Macron dit recevoir «ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays»

Emmanuel Macron a dit mardi qu'il était prêt à recevoir "tous ceux qui veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays" dans le cadre de son nouveau cycle de consultations en vue de nommer un gouvernement. Interrogé par des journalistes sur l'avancée de sa quête d'un Premier ministre, alors qu'il attendait le chef du gouvernement irlandais sur le perron de l'Elysée, le président a répondu : "Les travaux continuent. La porte est ouverte et je reçois tous ceux qui veulent bien venir continuer à œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays".

De nouveaux rendez-vous mercredi

Le chef de l'État a entamé mardi de nouvelles consultations pour trouver un Premier ministre, cette fois sans le RN ni LFI, après avoir balayé l'option Lucie Castets et ainsi suscité l'ire de la gauche dont une partie appelle à manifester le 7 septembre contre ce qu'elle considère comme un "coup de force".

Contrairement aux rendez-vous organisés vendredi et lundi, ces nouvelles rencontres pour résoudre une crise politique inédite depuis des décennies se tiennent à l'écart des caméras. Le chef de l'Etat a ainsi reçu des représentants du groupe centriste Liot (Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires), qui compte 22 députés, ainsi que son allié du Modem, François Bayrou. Les élus des Républicains (LR), Laurent Wauquiez, Annie Genevard et Bruno Retailleau, devraient suivre mercredi.