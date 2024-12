Matignon : «J'espère que le président aura la sagesse de nommer un Premier ministre de gauche», espère Jérôme Guedj

Une semaine après la censure du gouvernement de Michel Barnier, les couloirs de Matignon restent encore vides. Pour les occuper, Jérôme Guedj, député de l'Essonne et invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi, souhaite voir une personne de gauche devenir Premier ministre.

La France aura-t-elle un nouveau locataire à Matignon ? Plus d'une semaine après la censure du gouvernement de Michel Barnier, cette question demeure sans réponse.

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce jeudi, Jérôme Guedj, député de l'Essonne, espère une chose pour cette future nomination : "J'espère que le président de la République aura la sagesse de nommer un Premier ministre de gauche."

"Je ne vais pas vous mentir, j'ai des divergences de valeurs avec Bruno Retailleau"

Les outsiders venant de son étiquette politique ne sont pas nombreux comme les noms de Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve. Les pistes du futur locataire de Matignon venant de la droite comme Bruno Retailleau ne sont cependant pas imaginables pour le député de l'Essonne.

"Je ne vais pas vous mentir que j'ai des divergences de valeurs avec Bruno Retailleau. Et je pense que ça doit être la même chose avec moi. Je ne souhaite pas qu'on donne l'impression d'un gouvernement de bric et de broc où c'est le casting qui importe plus que le contenu", conclut Jérôme Guedj. Emmanuel Macron promet de donner le nom du Premier ministre ce jeudi soir, lors de son retour de Pologne.