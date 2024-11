Match France-Israël : «Je suis confiant pour demain soir», assure Gil Avérous

Le match France-Israël va-t-il se dérouler comme prévu ? Après les attaques antisémites à Amsterdam la semaine dernière contre des supporters israéliens, la sécurité pour cette rencontre de Ligue des nations est au plus haut. Près de 4.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité du match qui se déroulera au Stade de France ce jeudi.

Invité ce mercredi sur le plateau de La Grande interview, le ministre des Sports Gil Avérous se veut confiant sur la tenue de l'événement, malgré les propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui assure que "le risque zéro n'existe pas".

"Un événement sportif (...) fédérateur"

"Aucun événement ne peut se faire sans risque en ce moment. Mais, on a cette habitude en France d'organiser des grands événements et de mettre en place des dispositifs de sécurité qui sont adaptés", assure-t-il au micro d'Europe 1. "Donc oui, moi je suis confiant pour que ce jeudi, on puisse venir assister à un match de foot avant tout, un événement sportif qui soit un événement fédérateur où on puisse aller en famille avec ses amis en toute sécurité", assure-t-il.

Mais il estime que la tenue du match est avant tout "un événement sportif plutôt qu'un marqueur de la lutte contre l'antisémitisme. Mais le fait de maintenir sur place, effectivement, de ne pas céder, de ne pas reculer, de ne pas se laisser intimider, c'est démontrer à celles et ceux qui veulent faire peur, qui veulent mener un combat contre une catégorie de la population, que l'État français s'opposera à eux avec détermination", conclut-il.