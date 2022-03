EN DIRECT

La ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa est l'invitée de Sonia Mabrouk mardi à 8h13 dans la matinale d'Europe 1. Elle répond à ses questions sur les scènes d'émeutes et de violences en Corse ces derniers jours et sur le "non-débat" imposé par Emmanuel Macron vis-à-vis des autres candidats à la présidentielle. Enfin, Marlène Schiappa revient sur la guerre en Ukraine, et sur la question des réfugiés.