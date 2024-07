Marine Le Pen réélue présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale

Marine Le Pen a été réélue sans surprise à la tête du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale mercredi, a-t-on appris de source parlementaire. Marine Le Pen devrait présider un groupe RN d'au moins 123 élus, contre 88 avant les législatives anticipées. Avec les alliés d'Eric Ciotti notamment, l'extrême droite devrait compter quelque 143 parlementaires dans la nouvelle Assemblée.

143 députés, loin de la majorité absolue

L'accession au pouvoir du Rassemblement national n'est que "partie remise", avait également assuré la triple candidate à la présidentielle à son arrivée au palais Bourbon. Autour d'elle, pour la photo au pied des marches, environ 120 élus, sans les alliés d'Eric Ciotti, venus la veille à l'Assemblée.

Au total, le RN et ses soutiens devraient compter quelque 143 députés, loin de la majorité absolue (289) dont Jordan Bardella rêvait pour être nommé Premier ministre, mais bien au-dessus des 88 députés lepénistes sortants. "Un certain nombre de manœuvres, notamment de désistements massifs, nous ont privés de la majorité absolue (...) On se retrouve avec un bourbier puisque personne n'est capable de savoir de quels rangs sera issu le Premier ministre et quelle politique sera menée pour le pays", a dénoncé Marine Le Pen.