Manuel Bompard «prend acte du fait que Fabien Roussel a décidé de quitter la Nupes»

"La Nupes n'est pas une formation politique." Dans l'émission Quelle époque ! diffusé sur France 2 samedi soir, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, a vivement critiqué l'alliance de gauche.

Selon lui, "la gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon". Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Echos ce dimanche, le coordinateur de la France insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, est revenu sur cette déclaration et "prend acte du fait que Fabien Roussel a décidé de quitter la Nupes".

"Il y a un an, il a bien su faire pour que la gauche perde"

"Je ne suis pas certain que celui qui a fait 2,4% à la dernière présidentielle soit mieux placé pour savoir qui allait gagner que celui qui a fait 22% et qui a échoué à 1% pour se qualifier au second tour", fustige Manuel Bompard, qui ajoute que "beaucoup de gens en veulent (à Fabien Roussel, ndlr) parce que sa candidature a sans doute empêché" le passage de Jean-Luc Mélenchon au second tour des élections présidentielles de 2022. "Donc si maintenant Fabien Roussel veut expliquer comment la gauche doit gagner, il y a un an, il a bien su faire pour que la gauche perde", juge le coordinateur de la France insoumise.

Si, pour le moment, Fabien Roussel n'a pas officialisé son divorce avec la Nupes, selon Manuel Bompard, les récentes déclarations du secrétaire général du Parti communiste vont dans ce sens. "J'observe que Fabien Roussel a dit qu'il ne se retrouvait pas dans le programme de la Nupes, qu'il a dit qu'il n'était pas favorable à des candidatures uniques aux élections sénatoriales, aux élections européennes, à l'élection présidentielle", liste le député des Bouches-du-Rhône. "Je prends acte du fait qu'il a décidé de quitter la Nupes, mais si j'ai mal compris, peut-être qu'il précisera ses propos".

Malgré sa volonté d'"union" au sein de la Nupes, Manuel Bompard juge "dans un certain nombre de prises de positions de Fabien Roussel, des propos qui sont problématiques". "Fabien Roussel a choisi, du fait de ses propositions et de ses déclarations, de se mettre distance de la Nupes", ajoute-t-il. Reste à savoir si les députés de la Nupes parviendront à se mettre d'accord sur une candidature commune pour les élections européennes, qui auront lieu dans neuf mois.