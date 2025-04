Au même titre que Michel Barnier pour le Budget 2025, l'actuel premier ministre François Bayrou et son gouvernement martèlent que des efforts devront être faits l'année prochaine, et appellent les collectivités à se serrer la ceinture. Des propos dénoncés par certains maires de France, qui protestent déjà contre les faibles dotations de l'État, comme à Saint-Saulve dans le Nord.

Pas de police municipale, pas de salle de sport, pas de visite en mairie. Ceci se passe à Saint-Saulve dans le Nord. Pour protester contre les faibles dotations de l'État, le maire de la commune proche de Valencienne a pris la décision radicale de fermer tous les services publics.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Deux poids deux mesures

"Saint-Saulve étranglée, services en danger". Sur des affiches placardées devant l'hôtel de ville, ce dernier est comprimé par un cordon bleu, blanc, rouge, accompagné dudit message. Une campagne de communication claire pour protester contre la baisse de dotations de l'État, qui met le maire de la commune Yves Dusart en colère.

L'une des affiches placardées dans la commune de Saint-Saulve © Maximilien Carlier / Europe 1

"Je suis remonté comme une pendule. Ici, nos habitants sont un cinquième de citoyen parce qu'on est sacrifié sur les dotations. Par rapport à une ville de 11.500 habitants en France, où on va donner 180 euros par habitants, nous on nous donne 41 euros. Et pour les villes de notre agglo c'est 320 euros qui sont donnés. Le Saint-Saulvien n'est quand même pas si différent que ça du Valenciennois" proteste-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi À un an des municipales, de nombreux maires ruraux savent déjà qu’ils ne se représenteront pas

Selon l'édile divers-droite, il existe ici un deux poids deux mesures, car les habitants de Saint-Saulve paient plus d'impôts qu'ailleurs. C'est pourquoi Yves Dusart a décidé de marquer le coup en fermant mairie, piscines et autres services publics durant une journée. Il espère ainsi obtenir davantage de moyens dans le futur, afin d'avoir plus d'agents pour ouvrir les salles de sports ou bien payer l'électricité.