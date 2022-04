Macron dresse le portrait robot de son futur Premier ministre

Emmanuel Macron a indiqué mercredi que le Premier ministre qu'il nommerait en remplacement de Jean Castex serait "quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive". "Je crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout", a-t-il aussi souligné sur un marché de Cergy (Val-d'Oise) pour son premier déplacement depuis sa réélection dimanche, en réponse à une question d'un journaliste sur la possibilité de voir une personnalité de gauche nommée.

"Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies, parce que c'est aussi un homme de cœur et il a la fibre sociale", a ajouté le chef de l'État. "Je nommerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, environnementale et productive", a-t-il aussi indiqué.

Denormandie et Borne évoqués

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis en cas de réélection que son Premier ministre sera chargé en priorité de la "planification écologique". Depuis sa réélection, plusieurs noms ont été évoqués, notamment, ceux du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, et de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée quant à la future nomination de ce Premier ministre