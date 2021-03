Les restrictions en vigueur dans 19 départements étendues à tout le territoire pour quatre semaines

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir, lors de son allocution, une extension des mesures de restrictions supplémentaires déjà en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée "à tout le territoire métropolitain, dès ce samedi soir et pour quatre semaines". Ces mesures, déjà en place en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France par exemple, comportent la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km, a précisé le chef de l'Etat.

L'attestation nécessaire seulement au-delà du rayon de 10 kilomètres

Concernant le retour généralisé de l’attestation, le président de la République a indiqué que l'exécutif n'avait "pas retenu cette option". "L’attestation ne sera donc obligatoire en journée que pour les déplacements au-delà des 10 kilomètres du domicile", a précisé le chef de l'Etat.

Par ailleurs, les commerces qui sont actuellement fermés dans 19 départements particulièrement touchés par la troisième vague de l'épidémie de Covid-19 le seront aussi dans tous les autres en métropole, a souligné Emmanuel Macron. "Les commerces seront fermés sur tout le territoire métropolitain selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés", a-t-il précisé.

