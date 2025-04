Lucie Castets appelle à «une primaire des gauches la plus large possible»

Dans une tribune publiée ce mercredi dans le journal Libération, Lucie Castets appelle les chefs des partis de gauche à se rassembler pour discuter d'une candidature commune pour gagner la prochaine élection présidentielle. Elle estime que "la situation actuelle doit susciter un sursaut unitaire".

Dans une tribune publiée mercredi dans Libération, intitulée "Organisons une primaire des gauches la plus large possible", celle qui avait été désignée par les partis du Nouveau Front populaire pour être leur candidate au poste de Première ministre, les appelle à dépasser "leurs querelles partisanes", car "la situation actuelle doit susciter un sursaut unitaire".

"Poser la première pierre de la victoire"

Pour gagner à la prochaine présidentielle, "nous avons besoin de nous mettre autour de la table et de travailler. Donnons-nous rendez-vous le 2 juillet prochain", après le congrès du PS prévu mi-juin, "pour poser la première pierre de la victoire", écrit-elle.

Défendant "une candidature commune aux partis de gauche et aux écologistes, fédérée autour d'une équipe", elle appelle à élaborer, de manière collective, "une procédure démocratique et transparente de désignation de la candidate ou du candidat qui nous représentera à l'échéance présidentielle".

Elle évoque "plusieurs options", comme l'organisation, "juste après les municipales de 2026", d'une "primaire des gauches la plus large qu'on ait jamais proposée" pour "permettre au peuple de gauche de donner son opinion éclairée après une campagne respectueuse".

Autre option, elle juge "possible que les représentants des partis se réunissent pour une concertation de quelques jours" pour décider de la candidature la plus pertinente. "Ou encore, il est envisageable d'organiser une convention citoyenne avec des représentants des partis, de la société civile organisée, mais aussi d'électrices et électeurs de la gauche tirés au sort", suggère-t-elle.