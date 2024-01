Loi immigration : Laurent Fabius trouve «très préoccupante» la «remise en cause des institutions»

Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a haussé le ton vendredi soir en jugeant "très préoccupante" la "remise en cause des institutions", alors que les Sages sont sous le feu des critiques de la droite et de l'extrême droite après la large censure de la loi immigration.

"Attaquer le Conseil constitutionnel pour une décision qui est parfaitement régulière et dire" que "c'est un coup d'État, non seulement c'est faux, mais d'une certaine manière, c'est une remise en cause des institutions. Et donc je trouve ça très préoccupant", a-t-il réagi sur France 5, interrogé sur des propos de Laurent Wauquiez (LR) qui avait fustigé un "coup d'État de droit" de la part du Conseil.

