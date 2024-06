Lionel Jospin soutient le Nouveau Front populaire et critique la dissolution

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a apporté dimanche son soutien au Nouveau Front populaire et critiqué Emmanuel Macron qui, avec la dissolution, "offre au Rassemblement national l'occasion de briguer le pouvoir". "En convoquant maintenant les élections législatives, le président offre au Rassemblement national l'occasion de briguer le pouvoir en France. Ce n'est pas responsable", estime Lionel Jospin dans un entretien au Monde.

L'ancien Premier ministre (1997-2002) s'en prend à "l'arrogance" et "la légèreté" d'Emmanuel Macron qui "entraîne les Français dans sa précipitation". Pour Lionel Jospin, le RN "est nationaliste, xénophobe, et nombre de ses propositions heurtent nos principes républicains".

L'union de la gauche, un choix "sain malgré les divergences connues"

"Sur le plan international, ses dirigeants sont prêts à pactiser avec celui qui s'affirme notre ennemi : Vladimir Poutine. Sans parler des doutes que l'on peut avoir sur la capacité des deux principaux responsables du RN à maîtriser les problèmes économiques et sociaux du pays", ajoute-t-il.

Face à cela, le Nouveau Front populaire est "une des digues contre lesquelles peut se briser la vague". "Il est sain que, malgré des divergences connues, la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Ecologistes aient signé l'accord récent. Et je me réjouis que Raphaël Glucksmann, qui vient de faire une belle campagne européenne, ne soit pas resté à l'écart", juge-t-il.