Européennes 2024 : Lionel Jospin en soutien à Raphaël Glucksmann lors d'un tractage mercredi à Paris

L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin viendra soutenir la tête de liste PS/Place publique aux européennes Raphaël Glucksmann mercredi, lors d'un tractage à Paris, ont annoncé mardi les porte-paroles de la campagne. L'ancien Premier ministre, dont la parole politique est rare, participera en fin de journée à une déambulation avec Raphaël Glucksmann dans le XVIIIe arrondissement de Paris, ont indiqué Aurore Lalucq (Place publique) et Pierre Jouvet (PS).

"C'est une figure importante et respectée"

"C'est un moment important pour nous d'avoir Lionel Jospin dans cette campagne. C'est une figure importante et respectée, en France et en Europe. Son apport est pour nous essentiel et indispensable", a expliqué Pierre Jouvet, qui voit en lui "un symbole de la gauche française" et "l'intégrité faite homme". Lionel Jospin "a toujours des prises de parole mesurées dans le débat politique. Sa parole est d'autant plus forte qu'elle est rare", a-t-il ajouté.

Le nom de l'ancien Premier ministre revient avec insistance ces derniers jours comme une des personnalités politiques qui pourraient participer à une mission de dialogue afin de calmer la situation en Nouvelle-Calédonie, en proie à plusieurs jours d'émeutes contre une réforme controversée du corps électoral. Lionel Jospin, alors Premier ministre, avait signé en 1998 avec les indépendantistes et les non-indépendantistes l'accord de Nouméa, qui prévoyait des transferts de compétences vers la Nouvelle-Calédonie et trois référendums sur l'indépendance, qui se sont tenus en 2018, 2020 et 2021.