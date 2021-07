Les ténors de LR rencontrent les candidats possibles pour 2022... sauf Xavier Bertrand

LR se cherche toujours un champion pour 2022. Mardi après-midi à 15h30, dans le 2e arrondissement de Paris, le président des Républicains Christian Jacob, le patron du Sénat Gérard Larcher et Jean Leonetti, le "Monsieur Primaire" de la droite doivent échanger avec les possibles candidats de droite à la présidentielle, notamment pour essayer de se mettre d’accord sur le mode de désignation. Et surtout faire en sorte qu'il n’y ait qu’un seul candidat de la droite à la présidentielle. Le premier objectif de cette réunion est donc d’éviter la guerre à tout prix. D’ailleurs, le lieu n’est pas le siège du parti, mais un endroit neutre, propice aux pourparlers.

"Se mettre d’accord sans se diviser sur la méthode"

En face des chapeaux à plumes des Républicains, les candidats potentiels, en tout cas, ceux qui ont accepté l’invitation : Bruno Retailleau, Michel Barnier, l’ancien négociateur du Brexit, Valérie Pécresse, qui n’est plus membre des Républicains ainsi que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Il faut qu’on se mette d’accord sans se diviser sur la méthode, pour qu’il n’y ait qu’un candidat. Et aussi sur le fond : l’économie, l’état de droit, l’immigration", explique Michel Barnier.

Une réunion à part avec Xavier Bertrand

Mais il y a un grand absent : Xavier Bertrand. Parti bien avant les autres, le président des Hauts de France, qui n’est plus membre des Républicains assume : "J’ai toujours dit que je ne participerai pas à la primaire, je suis candidat à la présidentielle ! Je ne vais pas changer !". Mais celui qui est le mieux placé pour le moment dans les sondages, est aussi persuadé que seul le rassemblement de tous - derrière lui si possible -, permettra la victoire de la droite et du centre en 2022.

Et comme il ne fait rien comme tout le monde, Xavier Bertrand rencontrera dans dix jours Jean Leonetti, Gérald Larcher et Christian Jacob, c’est-à-dire les organisateurs de la réunion d’aujourd’hui à laquelle il n’a pas voulu venir, pour leur expliquer comment il compte mener le rassemblement.