Les Comores acceptent à nouveau leurs ressortissants expulsés de Mayotte

Les Comores ont repris l'accueil sur leur sol de leurs ressortissants en situation irrégulière expulsés de l'île française voisine de Mayotte après la signature d'un récent accord entre les deux pays sur l'immigration, a-t-on appris de sources officielles.

Depuis mars, Moroni refusait de réadmettre ses citoyens en situation irrégulière, considérant que Mayotte est une île comorienne. En rétorsion, Paris avait gelé la délivrance de visas pour tous les Comoriens désirant se rendre en France. Les deux gouvernements ont signé en novembre un accord destiné, entre autres, "à faciliter des migrations légales et maîtrisées" entre leurs deux territoires.

"On nous a dit de les laisser débarquer". "Les personnes expulsées arrivent normalement, elles arrivent régulièrement depuis novembre", a affirmé sous le sceau de l'anonymat à l'AFP un agent de la capitainerie de Mutsamudu, capitale d'Anjouan, l'île comorienne la plus proche de Mayotte. "Mayotte nous communique à chaque fois la liste des personnes refoulées", a ajouté ce responsable. Selon les chiffres de la capitainerie, un total de 1.239 Comoriens en situation irrégulière ont été refoulés de Mayotte vers Anjouan au seul mois de novembre. "On nous a dit de les laisser débarquer", a confirmé à l'AFP un gendarme qui a requis l'anonymat.

Interrogé par l'AFP, un responsable du ministère des Affaires étrangères a toutefois démenti tout changement de position. "L'interdiction n'est pas levée (...) les Comoriens sont chez eux sur les quatre îles", a-t-il fait savoir à l'AFP, "aucun Comorien ne peut être extradé ou expulsé de son pays".

Mayotte, le 101e département français, subit une forte pression migratoire des Comores. Chaque année, Mayotte effectue en moyenne entre 18.000 et 22.000 reconduites à la frontière.