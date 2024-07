L'élection d'Attal à la tête du groupe Renaissance ne règle pas «le fonctionnement du parti», selon Darmanin

Gérald Darmanin a estimé vendredi, dans un message aux députés Renaissance, que l'élection de Gabriel Attal, seul candidat à la tête du groupe présidentiel, ne réglait ni "la ligne politique" ni "le fonctionnement du parti", alors que les leaders de Renaissance sont réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron.

"Les élections au sein du groupe ne règlent cependant en aucun cas les deux problèmes majeurs qui sont les nôtres : notre ligne politique, notre projet pour les Français et l'examen critique de notre action, de notre méthode et de notre bilan", et "le fonctionnement du parti et la nécessaire représentation des territoires et des sensibilités", écrit, selon plusieurs sources, le ministre de l'Intérieur, réélu député dans le Nord et finalement pas candidat à la présidence du groupe.

