Législatives : Yaël Braun-Pivet, présidente sortante de l'Assemblée, annonce être réélue

La présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (Ensemble) a été réélue dimanche dans la 5e circonscription des Yvelines, où elle l'emporte à l'issue d'une triangulaire avec 49,10%, a-t-elle annoncé sur X. Yassine Benyettou, du Nouveau Front populaire est arrivé en deuxième place avec 28,16%, Jacques Myard, candidat divers droit, obtient 22,74%.

"Je remercie les électeurs (...) pour leur confiance renouvelée !", a écrit Mme Braun-Pivet, déjà élue dans cette circonscription en 2017 et 2022 et qui était opposée à un candidat NFP, Yassine Benyettou, et à Jacques Myard, candidat divers droit.

>> Plus d'informations à suivre...