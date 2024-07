Législatives: Raquel Garrido se désiste en Seine-Saint-Denis

La députée sortante de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido (LFI dissidente), arrivée troisième au premier tour des élections législatives derrière le candidat investi par LFI et la candidate UDI, s'est désistée. "Je me désiste. Moi je le ferai, unilatéralement, toute seule. Car moi je n'ai pas de principes à géométrie variable", a déclaré Raquel Garrido sur BFMTV tard lundi soir.

L'élue s'était dite lundi "prête" à se désister à condition que les candidates investies par LFI contre les députés insoumis sortants Alexis Corbière et Danielle Simonnet, "purgés" comme elle, se retirent également. "Il me semble que cela aurait pu réparer des choses. Cela aurait été une belle image après cette phase extrêmement agressive entre nous. J'ai écouté Manuel Bompard au journal de 20h00 de France 2, et il a fermé cette porte", a regretté Raquel Garrido.

"Je constate que la frénésie d'espèce de vengeance, de haine à l'intérieur de La France insoumise par la direction continue", a-t-elle poursuivi.

Les candidates officielles NFP arrivées en tête

Les candidates "officielles" Sabrina Ali Benali (7e circonscription de Seine-Saint-Denis) et Céline Verzeletti (15e de Paris) sont arrivées dimanche derrière Alexis Corbière et Danielle Simonnet, non réinvestis par LFI parce que critiques de la direction. Au premier tour, Raquel Garrido est arrivée en troisième position dans sa circonscription avec 23,65% des voix. En tête, le candidat investi par LFI Aly Diouara en a recueilli 33,1%, devant la maire de Drancy Aude Lagarde (24,56%).

Dans cette circonscription regroupant les villes de Bobigny, du Bourget et de Drancy, les brouilles au sein de LFI et la candidature dissidente de Raquel Garrido ont conduit à ce que deux candidats de gauche se réclament du Nouveau Front populaire. En 2022, Mme Garrido avait mis fin à vingt ans de députation de Jean-Christophe Lagarde (UDI), inéligible jusque 2024 en raison d'une condamnation.