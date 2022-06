Législatives : nouvel échec pour Zemmour, éliminé dès le premier tour dans le Var

Eric Zemmour a perdu dans la quatrième circonscription du Var. La députée sortante de la majorité arrive en tête et le candidat FN le devance avec un peu plus de 800 voix. L'aventure s'arrête pour le président de reconquête. "Je veux remercier infiniment les Varois. Grâce à eux, avec eux, pour eux, j'ai mené une campagne passionnante. J'aurais aimé avoir l'honneur de vous représenter, vous qui me ressemblait tant", a-t-il déclaré.

"Zemmour a un moral d'acier"

Mais cette militante de soutien de la première heure veut croire que ce n'est qu'un début. "Eric Zemmour a un moral d'acier. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est président d'un grand parti en France qui regroupe 427.000 adhérents. Les résultats sont là. Monsieur Zemmour en prend acte. Mais le combat continue. La reconquête ne fait que commencer", confie-t-elle sur Europe 1.

Quel avenir pour Reconquête! ?

Au niveau national, Reconquête! ne fait que quatre. Tous les cadres ont perdu : Stanislas Rigault dans le Vaucluse ou encore Guillaume Peltier dans le Loir et Cher. Aucun des 550 candidats n'est au second tour. Désormais, la question de l'avenir d'Eric Zemmour et de Reconquête! dans le paysage politique se pose clairement.