Agressé verbalement, Stanislas Rigault réagit en exclusivité sur Europe 1

Quelques heures après la fin du meeting d’Éric Zemmour à Metz, qui a eu lieu vendredi 18 mars 2022, deux vidéos ont été publiées sur Twitter. Sur l'une d'entre-elles, on peut y voir Stanislas Rigault, président de Génération Z être agressé verbalement par plusieurs individus à coup d'insultes très vulgaires.

Plusieurs candidats agressés depuis le début de la campagne

Ce samedi soir, le jeune homme de 23 ans a réagi en exclusivité au micro d'Europe 1 et qualifié ces agresseurs de "racailles, venus pour chasser les personnes sortants du meeting d'Éric Zemmour". Stanislas Rigault assure en plus des menaces verbales avoir "reçu un coup de pied dans le dos, pas très fort" de son propre aveu et assure n'être "pas venu pour faire la pleureuse, mais dénoncer les agressions en marge des meetings et de cette campagne". Le président de Génération Zemmour confirme, contrairement au candidat de Reconquête, ne pas avoir de services de sécurité.

Depuis le début de la campagne, plusieurs des candidats ont été agressés. C'est le cas d'Éric Zemmour qui a reçu un œuf à Moissac dans le Tarn-et-Garonne ou de Valérie Pécresse qui a reçu de la poudre rose lors de son allocution devant la confédération des petites et moyennes entreprises. Plus globalement, selon un rapport du ministère de l'Intérieur, les agressions d'élus ont augmenté de 80% en 2021 par rapport à 2020.