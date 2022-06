Législatives : «Nous sommes le seul mouvement politique qui progresse», affirme Jordan Bardella

Au premier tour des élections législatives, les candidats du Rassemblement national (RN) se sont qualifiés dans 208 circonscriptions, contre 120 en 2017. Une percée dont se félicite Jordan Bardella, président par intérim du Rassemblement national et député européen. "Nous sommes le seul mouvement politique qui progresse", a-t-il affirmé sur Europe 1 mercredi. "Il n'y a plus aucun territoire qui est opaque à la progression et à l'enracinement du Rassemblement national."

"Nous arriverons au pouvoir dans les prochaines années"

Les résultats historiques du Rassemblement national sont passés au second plan en raison du score très élevé de la Nupes dimanche dernier. "On a toujours prêté le Nord et le Sud-Est comme des terres de force du mouvement, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 18 départements dans lesquels on fait ce qu'on appelle "le grand chelem", c'est-à-dire qu'on est présent au second tour dans toutes les circonscriptions", a déclaré Jordan Bardella.

>> LIRE AUSSI - Quelle est la stratégie du Rassemblement national pour les législatives ?

"La majorité perd six points, la gauche n'a pas une seule voix de plus, les Républicains s'effondrent. Or, le Rassemblement national progresse de plus d'un million de voix", a-t-il précisé. "Il y a un bulletin de vote RN pour résister à la politique d'Emmanuel Macron et je pense que maintenant, nous devons rentrer à l'Assemblée avec un groupe puissant, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986 donc je pense qu'on est les grands gagnants de ces élections législatives", a-t-il avancé.

Crédité de seulement 20 à 40 sièges selon les instituts de sondage, Jordan Bardella l'assure, son parti arrivera "au pouvoir dans les prochaines années". "Marine a fait 42% des voix à l'élection présidentielle, nous arrivons à dépasser aujourd'hui tous les freins mis sur notre passage."