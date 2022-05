Législatives : malgré les tensions, première vague d'investiture pour les candidats LREM

C’est un véritable bras de fer qui oppose les différentes chapelles de la majorité. Les tractations portent essentiellement sur le nombre de circonscriptions potentiellement victorieuses attribuées à chacune. Aux côtés de la République en Marche et du MoDem, des formations comme Agir ou Territoire de progrès veulent faire élire un maximum de députés.

Macron et Philippe n'ont pas la même vision de ce que serait un bon accord

Mais les discussions coincent surtout avec le parti Horizons d’Edouard Philippe. Même si officiellement, tout se passe bien comme le confie l’ancien Premier ministre : "Aujourd'hui nous discutons avec nos partenaires pour faire en sorte de construire la majorité la plus stable, la plus solide, la plus utile. J'ai bon espoir d'arriver rapidement à un bon accord".

Seulement voilà, Edouard Philippe et Emmanuel Macron n’ont pas du tout la même vision de ce que serait un bon accord. Le chef de l’Etat trouve l’ancien locataire de Matignon trop gourmand et lui reproche de penser déjà à la présidentielle de 2027.

Première liste rendue publique au plus tard jeudi

En raison de la complexité des négociations en cours, la liste des candidats investis par la majorité se fera donc en plusieurs vagues. Selon nos informations, la première comprenant au moins 150 noms devrait être rendue publique ce mercredi ou au plus tard jeudi.

Et malgré les tensions, une journée réunissant l’ensemble des candidats investis aura lieu mardi prochain en région parisienne.