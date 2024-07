Législatives : les Français embarquent les élections dans leurs valises pour les vacances

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en métropole pour le second tour des élections législatives, un scrutin historique. Au total, 3,3 millions de procurations ont été comptabilisées par les services de Beauvau depuis l'annonce du scrutin. La mobilisation des électeurs s'annonce toujours forte avec une participation attendue au même niveau qu'au premier tour où elle avait atteint 66,7%, du jamais-vu depuis la précédente dissolution en 1997.

"Ça ne nous quitte pas l'esprit"

Durant ces deux semaines en Ardèche, Véronique, 39 ans, cette habitante des Hauts-de-France, n'aura pas l'esprit tranquille. "Ça ne nous quitte pas l'esprit. On a hâte de souffler et en même temps, quel est notre avenir ? Qu'est-ce qui nous attend ?", se questionne la trentenaire.

Sur les aires d'autoroute, la politique revient souvent dans les conversations. "On a envie que les choses changent effectivement. Tout a augmenté, il faut continuer de payer les factures...", confie Damien, en vacances avec sa famille. Solène et ses amies ont aussi fait procuration. Dans quelques heures, elles regarderont les résultats du second tour des élections législatives. "Je vais aller voir ce qui se passe sur ma circonscription et puis sur l'ensemble de la France. Nos professions risquent d'être impactées", témoigne Sophie au micro d'Europe 1.

Pour Sophie et Benoît, ce couple de la Seine-Maritime, hors de question de parler de politique pendant ses vacances en Côte d'Azur. "On a fait tout ce qu'il fallait faire pour que les enfants puissent aller voter à notre place. Ce sont les vacances, on profite", rapporte le couple. Si beaucoup seront fixés ce soir sur les élections, les vacanciers craignent de ne pas en avoir fini avec la politique cet été.