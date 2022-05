Législatives : le PCF investit ses 50 candidats, dont Fabien Roussel

Le parti communiste a investi 50 candidats aux législatives des 12 et 19 juin, dont son chef de file et ex-candidat à la présidentielle Fabien Roussel dans le Nord, après l'accord conclu avec les insoumis dans la nouvelle alliance à gauche. Après ses 2,28% au premier tour de la présidentielle, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député sortant, vise une réélection dans la 20e circonscription du Nord, à Saint-Amand-les-Eaux.

Ces communistes sortants réinvestis

De nombreux sortants sont réinvestis, dont l'actuel président du groupe communiste à l'Assemblée André Chassaigne dans le Puy-de-Dôme, Elsa Faucillon dans les Hauts-de-Seine, Sébastien Jumel, Jean-Paul Lecoq et Hubert Wulfranc en Seine-Maritime, Stéphane Peu en Seine-Saint-Denis, Alain Bruneel dans le Nord et Pierre Dharréville dans les Bouches-du-Rhône. L'ancienne ministre des Sports Marie-George Buffet a décidé de laisser sa place dans la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis où elle sera suppléante de Soumya Bourouaha.

"Je viens de fêter mes 73 ans, ca me semble nécessaire et logique de passer la main", explique à l'AFP cette figure du PCF, candidate à la présidentielle en 2007. Même configuration pour le sortant Jean-Paul Dufrègne, simple suppléant dans l'Allier, au profit de Yannick Monnet. Céline Malaisé, conseillère régionale d'Ile-de-France, se présente dans la très difficile 12e circonscription de Paris (7e et 15e arrondissements de Paris).

Des accrocs avec l'accord passé avec LFI

L'accord avec LFI au sein de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) a suscité quelques accrocs notamment dans la circonscription de Vénissieux dans le Rhône où le PCF espérait l'investiture de la maire communiste Michèle Picard. Mais LFI a investi un nouveau candidat insoumis, Idir Boumertit, malgré le retrait du journaliste Taha Bouhafs, objet d'une enquête interne après des accusations de violences sexuelles. Les candidats en Outre-mer ne figurent pas dans cette liste.

De son côté, le parti socialiste a complété la liste de ses quelque 70 investitures, par une nouvelle série de 17 noms. Parmi eux, c'est Marie-Pierre Noël qui se présentera dans la 3e circonscription de Charente, confirmant l'éviction du député sortant Jérôme Lambert, contesté par EELV et LFI notamment pour son vote contre le mariage pour tous.