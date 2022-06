Législatives : Jean-Luc Mélenchon affirme qu'Élisabeth Borne a refusé un débat

Le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a affirmé mardi que la Première ministre Elisabeth Borne avait "refusé le débat" public qui aurait été organisé sur France 2 entre les deux tours des élections législatives.

"Depuis sa nomination, je propose à Elisabeth Borne un débat public avec moi", a-t-il rappelé dans un communiqué, à cinq jours d'un second tour devant départager la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) qu'il mène et Ensemble!, le camp présidentiel, dans de nombreuses circonscriptions.

"Une confrontation d'idées entre elle, actuelle Première ministre choisie par Emmanuel Macron, et moi, qui serais Premier ministre si la Nupes devient majoritaire dimanche prochain, serait de nature à éclairer les électeurs", a plaidé le chef des Insoumis. La chaine de France 2 avait offert d'organiser ce débat. Elisabeth Borne a refusé, a-t-il ensuite déploré. Interrogée, France 2 a répondu qu'Elisabeth Borne avait été " sollicitée comme d'autres invités pour participer à notre émission de ce jeudi, comme Jean-Luc Mélenchon. Elle a décliné étant en circonscription jeudi et vendredi. C'est la seule raison invoquée par Matignon"

La Nupes et la macronie au coude-à-coude

Jean-Luc Mélenchon a ajouté, en référence au déplacement dans le sud-est de l'Europe commencé mardi par le chef de l'Etat : "Le Président de la République à l'étranger et Elisabeth Borne aux abonnés absents. La campagne va-t-elle se limiter aux outrances de Christophe Castaner et Amélie Montchalin?". La Nupes et la macronie au coude-à-coude. Les Insoumis ont notamment accusé le ministère de l'Intérieur dirigé par Gérald Darmanin d'avoir "bidouillé" les résultats de premier tour pour apparaître en tête. Elisabeth Borne a répliqué en accusant Jean-Luc Mélenchon de "premier menteur", tandis que la ministre Amélie de Montchalin, en ballotage défavorable dans sa circonscription, a taxé les représentants de la Nupes "d'anarchistes".