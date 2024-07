Législatives : fin du dépôt des candidatures pour le second tour, plus de 210 désistements

Majoritairement de gauche (127) ou du camp macroniste (81), ces candidats étaient pour la plupart arrivés troisièmes dans une circonscription où le Rassemblement national était en tête au premier tour. Les Républicains ont également enregistré trois retraits.

110 triangulaires et quadrangulaires subsistent au second tour

Au total, avec les 214 désistements recensés par l'AFP, seulement 110 triangulaires et quadrangulaires subsistent au second tour, sur les 311 prévues à la sortie des urnes. Le second tour dimanche donnera donc lieu à 390 duels, 108 triangulaires et deux quadrangulaires. Par ailleurs, le Rassemblement national a, lui aussi, annoncé deux retraits : Sylvie Jouart s'est désistée dans la 2e circonscription de Haute-Corse, au profit d'un candidat divers droite.

La candidate RN Ludivine Daoudi, de la 1ère circonscription du Calvados, a de son côté décidé de retirer sa candidature à la suite de la publication d'une photo d'elle avec une casquette de l'armée nazie, a déclaré mardi matin Philippe Chapron, délégué départemental RN sur France Bleu.