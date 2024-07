Législatives 2024 : «Il n'est pas question d'une alliance avec les macronistes», soutient la candidate du Nouveau Front populaire Céline Hervieu

INTERVIEW

La campagne pour le second tour des élections législatives est propice à des jeux d'alliance et de tractation entre les forces politiques. Alors que le dépôt officiel des candidatures se termine ce mardi 2 juillet à 18h, plus de 200 candidats se sont désistés pour faire front au Rassemblement national. Une posture qu'a souhaité clarifier Céline Hervieu, qui a obtenu 43,7% dans la 11e circonscription de Paris. "Il n'est pas question d'une alliance avec les macronistes ou ex-macronistes" si le RN obtient la majorité absolue, a-t-elle souligné au micro d'Eliot Deval sur Europe 1.

"Si tel est le cas, nous nous tournerons vers l'ensemble des forces républicaines pour nous opposer à des propositions de loi ubuesques toutes plus dangereuses les unes que les autres. Par contre, s'il n'y a pas de majorité absolue, le poids politique de chaque groupe et surtout l'opposition de la gauche sera importante", a-t-elle détaillé.