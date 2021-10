Législatives : Eric Zemmour veut créer son parti politique

Il n'est pas officiellement candidat, mais Eric Zemmour s’apprête à lancer son parti. Le polémiste souhaite en effet des députés pour porter ses idées. Alors en coulisses, l’association des Amis d’Eric Zemmour s’organise pour préparer les élections législatives de juin prochain. Et pour y parvenir, l'association s'est structurée en trois échelons.

Elle compte en effet un responsable par région, un par département et un par circonscription. Des militants qui ces dernières semaines ont proposé à des centaines de personnes de devenir candidates aux législatives, toujours selon une règle : celle des trois tiers. Un tiers de candidats issus des Républicains, un tiers venant du Rassemblement national et un tiers de nouveaux profils. Pour qu’à l’échelle du pays, les aspirants députés soient représentatifs d’une certaine union des droites.

Le possible renfort de Jean-Frédéric Poisson

Un chantier déjà bien avancé puisque selon les informations d'Europe 1, les trois quarts de ces potentiels candidats aux législatives ont été trouvés. Certaines circonscriptions sont cependant volontairement laissées libre pour le moment dans l’espoir de nouveaux ralliements de personnalités politiques d’envergure.

Eric Zemmour pourrait d'ailleurs compter sur le renfort de Jean-Frédéric Poisson, le patron de l'ancien parti chrétien-démocrate, candidat à l'élection présidentielle. Il pourrait en effet se retirer et s'investir auprès du polémiste. "Ca fait partie des choses en discussion", a-t-il affirmé. "Ca mérite d'être définitivement confirmé mais j'ai toujours dit qu'à partir du moment où un candidat conservateur va à la présidentielle avec de meilleures chances que moi, je me retirerais pour faire campagne derrière lui. Et il semble qu'Eric Zemmour soit dans cette position", a poursuivi Jean-Frédéric Poisson.

En attendant, l’annonce officielle de la candidature d’Eric Zemmour se précise. Toujours selon nos informations, le polémiste sautera le pas entre fin octobre et début novembre. Le message a été passé à ses équipes de campagne que tout le monde soit prêt pour une opération massive de collage d’affiches, la veille de son annonce.