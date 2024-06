Législatives : Emmanuel Macron se justifie et écrit sa lettre aux Français

Après avoir fait tapis le 9 juin, Emmanuel Macron appelle à l’aide et c’est aux Français qu’il s’adresse directement. D’abord pour justifier sa décision : la dissolution, c'était "le seul choix possible […] le seul qui peut permettre à notre pays d’avancer et de se réunir", affirme-t-il.

"Cette troisième voie est la meilleure pour notre pays"

Mais cet appel vise surtout à mobiliser les électeurs. Le président oublie toute réserve élyséenne et cible ses adversaires. "L’extrême droite autour du Rassemblement national […] divise la Nation et ignore le changement climatique", écrit-il avant de critiquer "La France insoumise et ses alliés" qui selon lui "refuse la clarté sur la laïcité et l’antisémitisme".

Emmanuel Macron ne mentionne pas Les Républicains. En revanche, il insiste sur "la troisième proposition (…) celle du bloc central". "Cette troisième voie est la meilleure pour notre pays", déclare le chef de l’État qui promet d’"agir jusqu’en mai 2027". Une fois de plus, et malgré les conseils d’une partie de son entourage, Emmanuel Macron ne peut s’empêcher de prendre les devants. À six jours du vote, il joue là le tout pour le tout.