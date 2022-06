Législatives : candidat dans le Var, Éric Zemmour ne pourra pas voter pour lui

Il ne votera pas pour lui-même le 12 juin prochain. Éric Zemmour, président de Reconquête ! et candidat dans la 4e circonscription du Var, ne pourra pas compter sur son propre vote au premier tour des élections législatives. En réalité, l'ex-polémiste n'est pas inscrit sur les listes électorales là où il se présente. Dans un mail interne au parti que rapporte TF1, il est indiqué qu'Éric Zemmour "restera dans le Var toute la journée et votera donc par procuration".

Pas d'images de Zemmour votant pour lui-même

Même s'il a fait le tour de la 4e circonscription du Var à la rencontre des électeurs, offrant au passage un combat à distance avec Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, l'ancien journaliste est toujours inscrit sur les listes électorales parisiennes. Pour la présidentielle, il avait voté dans le 8e arrondissement de Paris. Une élection où il avait donc pu glisser un bulletin à son nom dans l'urne, et au cours de laquelle il avait récolté 7% des suffrages au premier tour.

Pour les législatives, on ne verra donc pas le candidat sortir de l'isoloir et voter pour lui-même, ce qui ne l'empêche pas de se présenter dans le Var. Dans cette élection, les candidats ne sont pas obligés d'être inscrits sur "la liste électorale d'une des communes de la circonscription législative dans laquelle ils se présentent", souligne le site vie-publique.fr. Un règlement qui permet donc des "parachutages".

Ces autres candidats qui ne pourront pas voter pour eux

Et Éric Zemmour n'est pas le seul candidat à ne pas pouvoir voter pour lui. Comme l'énumère le Huffington Post, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ne pourra pas le faire dans la quatrième circonscription du Loiret. C'est aussi le cas d'Aymeric Caron, qui cherche à être investi pour le compte de la Nupes à Paris. Dans les Yvelines, le candidat LR Charles Consigny n'est pas non plus inscrit sur les listes électorales de la 4e circonscription du département.

Enfin, la ministre de la Transition énergétique Amélie de Montchalin ne pourra pas non plus voter pour elle dans l'Essonne, un département dont elle est pourtant originaire.