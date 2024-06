Législatives anticipées : la coopération franco-allemande se poursuivra, assure Berlin

"Naturellement, nous travaillons étroitement et en confiance avec la France, notre partenaire le plus important et le plus proche en Europe", a dit Steffen Hebestreit, le porte-parole du gouvernement allemand, lors d'un point presse régulier à Berlin. Il était notamment interrogé sur l'avenir des conseils des ministres franco-allemands, après les élections en France.

Scholz "préoccupé" par les législatives

Ces conseils, qui réunissent le président et le Premier ministre français, le chancelier allemand et tout ou partie des ministres français et allemands, se tiennent une à deux fois par an, tour à tour en France et en Allemagne. "Attendons de voir ce que donnent les élections. Et après les élections, nous verrons comment nos relations évoluent", a-t-il ajouté.

"Nous restons fondamentalement confiants dans ces formats qui ont fait leur preuve, tel le Conseil des ministres franco-allemand qui se réunit régulièrement pour échanger et se concerter en Europe, où les deux pays jouent un rôle important et qui est certainement un format utile pour les relations bilatérales", a-t-il continué. Dimanche dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz s'était dit "préoccupé" par la perspective d'une victoire de l'extrême droite lors des élections législatives anticipées en France.

"Je suis préoccupé par les élections en France", avait déclaré M. Scholz à la chaîne publique ARD. "Et j'espère que les partis qui ne sont pas celui de (Marine) Le Pen, pour le dire ainsi, remporteront les élections. Mais c'est au peuple français de décider", avait-il ajouté.