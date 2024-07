Législatives 2024 : comment ont voté les électeurs au premier tour en fonction de leur âge ?

Pour mieux connaître le profil sociologique des électeurs, Europe 1 s'est intéressé notamment aux choix politiques en fonction de l'âge, comme l'a détaillé le journaliste Alexandre Chauveau dans l'émission d'Eliot Deval, lundi 1er juillet, au lendemain du premier tour des élections législatives. Tout d'abord, le Nouveau Front populaire est puissant chez les jeunes, avec un score de 48% chez les 18-24 ans. Toutefois, plus l'âge des électeurs avance, plus la proportion d'adeptes du NFP décroît : un quart des 50-59 ans ont voté pour l'union des gauches et 18% des plus de 70 ans.

Un âge homogène chez les électeurs du RN

Du côté du Rassemblement national, l'âge des électeurs demeure assez homogène. Le parti a convaincu 33% des 18-24 ans, 35% des 60-69 ans, et 29% des plus de 70 ans. Ce score reste très important chez les seniors, alors qu'on connaît la défiance historique de cet électorat envers le RN. "C'est la génération qui a grandi avec Jean-Marie Le Pen et on voit que le plafond de verre est en train d'être brisé", analyse Alexandre Chauveau. Chez les macronistes en revanche, c'est "l'anatomie d'une chute" : 9% des 18-24 ans ont glissé un bulletin Renaissance, ils sont 32% chez les plus de 70 ans. "Les retraites reste un électorat fidèle, mais qui s'effrite", détaille Alexandre Chauveau.