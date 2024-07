Législatives 2024 : un barrage anti-RN au goût amer pour les électeurs de droite

Nombreux ont été les électeurs de droite qui ont voté pour des candidats Nouveau Front populaire au nom du "front républicain" ou du barrage anti-RN. Aujourd'hui, la majorité et le gouvernement pourraient être de gauche. Ce barrage républicain laisse un drôle de goût, notamment à Villefranche-sur-Saône, dans la 9ᵉ circonscription du Rhône, où suite au désistement du candidat NFP, il y a eu un duel LR contre le RN.

"Je trouve au final que c'est un peu anti-démocratique ce qu'ils ont fait"

Dimanche dernier, Jeanine n'a pas hésité, elle a glissé dans l'urne un bulletin "LR", par conviction, mais aussi pour contrer le candidat du Rassemblement national, arrivé largement en tête ici lors du 1er tour. Mais elle n'avait pas imaginé que la gauche obtiendrait la majorité au niveau national : "Je suis très en colère : on s'est fait avoir, bien comme il faut ! Parce que la gauche, ça fait peur, je suis désolé, enfin l'extrême-gauche. Il y en a un surtout, je ne veux même pas dire son nom... Mélenchon, j'espère qu'il ne va pas sortir du chapeau, celui-là, parce que je ne peux pas me le voir !".

Annie, ancienne chef d'entreprise, a, elle aussi, voté LR dimanche. Et aujourd'hui, cette majorité de gauche l'effraie. "Alors là, c'est terrible. À la limite, j'aurais préféré que ce soit le Rassemblement national qui arrive en tête, plutôt que la gauche. Parce qu'il faut se souvenir de ce qu'est la gauche : les 35 heures, la retraite à 60 ans, le laxisme. Tout vient de là, en fin de compte", a déclaré Jeanine au micro d'Europe 1. Marie-Claude va même plus loin. Et après coup, elle juge sévèrement ce "front républicain" pour lequel elle a pourtant voté.

"Je trouve au final que c'est un peu anti-démocratique ce qu'ils ont fait. Il faut employer le terme : c'est de la magouille. Je ne sais pas comment ils vont gouverner en tout cas. Ça va être très compliqué et ça risque d'être un beau bordel", a rapporté Marie-Claude au micro d'Europe 1. Un barrage anti-RN qui a donc un goût très amer aujourd'hui pour ces électeurs de droite.