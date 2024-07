Législatives 2024 : «J'ai l'impression d'avoir été dupée», s'indigne une électrice RN

Le Rassemblement national et ses alliés pouvaient prétendre à obtenir une majorité d'élus à l'Assemblée nationale, mais au soir du second tour, les élus de l'alliance RN-LR Ciotti sont finalement la troisième force politique, devancée par le Nouveau Front populaire et le camp présidentiel. Intervenue sur Europe 1, Cécile, auditrice et électrice du RN, partage son impression "d'avoir été dupée. On dit qu'on gouverne pour tous les Français, et Édouard Philippe dit 'moi si je gouverne, j'enlève le RN'. Non, à ce moment-là, on fait fi des 10 millions d'électeurs du RN", s'indigne-t-elle dans l'émission Eliot Deval sur Europe 1., fustigeant également les désistements qui sont un "déni de démocratie" selon Cécile.