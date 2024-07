Électeur de gauche «depuis toujours», un auditeur explique pourquoi il va voter Rassemblement national

Les élections législatives anticipées sont proches de livrer leur verdict. Arrivé en tête du premier tour, le Rassemblement national voit la classe politique demander aux électeurs de faire barrage et empêcher le parti présidé par Jordan Bardella d'accéder au pouvoir. Des consignes de vote qui ne passent pas toujours au sein des électeurs, c'est le cas de Pedro. Cet aide-soignant et ancien délégué syndical était un "électeur depuis toujours" désormais en colère, car il a l'impression "d'avoir été pris pour une buse".

"Monsieur Mélenchon me fait désormais beaucoup plus peur que Monsieur Bardella"

Dans l'émission animée par Eliot Deval, il pointe les incohérences d'une telle demande venant des partis de gauche : "Ils disent tout et son contraire. On nous a demandé d'aller dans la rue contre la réforme des retraites et maintenant, on est bons copains avec Monsieur Macron". Ces changements dans les positions des responsables de partis l'ont poussé lui et son entourage à changer son vote : "Depuis hier, on a tous le même ressenti, mon vote est sûr et archi-sûr, ce sera le Rassemblement national".

Ce père de deux enfants a lu "un peu tous les programmes" et il se retrouve maintenant "plus du côté du Rassemblement national que du côté de la gauche" : "Monsieur Mélenchon me fait désormais beaucoup plus peur que Monsieur Bardella, parce que quand on commence à ne plus respecter le vote du peuple, là ça commence à me faire peur. Si la droite passe, le peuple l'a voulu".