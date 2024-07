Législatives 2024 : «On va droit dans le mur», s'inquiète un auditeur après la victoire du Nouveau Front populaire

Les Français se sont exprimés dans les urnes et le Nouveau Front populaire (NFP) est le groupe qui obtenu le plus de députés. Avec 180 sièges, l'alliance des partis de gauche est loin de la majorité absolue, mais elle se dit prête à gouverner le pays. Pascal, un auditeur de l'émission Eliot Deval sur Europe 1, se dit "inquiet" de la situation politique du pays : "La France va être ingouvernable". Il estime également que tout a été fait "pour écarter les électeurs du Rassemblement national". Pour lui, avec le programme du Nouveau Front populaire, "on va aller droit dans le mur" : "Emmanuel Macron a joué avec le feu".