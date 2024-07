Législatives 2024 : Olivier Véran annonce avoir été battu par le candidat NFP dans l'Isère

L'ancien ministre de la Santé et porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé avoir été battu dimanche dans la 1ère circonscription de l'Isère par un jeune militant investi par le Nouveau Front populaire (NFP), Hugo Prévost.

"Je n'ai connu plus grand honneur que de servir mon pays"

"Je n'ai connu plus grand honneur que de servir mon pays et les habitants de cette magnifique première circonscription de l'Isère depuis 2012. En triangulaire, face aux candidats du RN et de la LFI, nous avons, avec mon équipe, défendu les valeurs en lesquelles nous croyons. Hugo Prévost a désormais la charge de vous représenter au Parlement", a écrit M. Véran sur X.

"Ce soir, ma défaite se confond et s'efface derrière la victoire d'un pays qui a une fois encore dit non à l'extrême droite. Nous sommes passés près. Prenons soin de ce qui nous unit. De l'autre côté de l'été viendra, je l'espère, le temps de la réconciliation", a-t-il poursuivi. L'insoumis Hugo Prévost est âgé de 24 ans, étudiant en économie et militant associatif.